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Un Posto al Sole, spoiler 20 aprile 2026: Manuela vuole incontrare Maurizio, tra Ornella e Vanni…

Momento delicato per le Cirillo, Ornella e Vanni si scambiano dei messaggi. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte20 Aprile 2026
Spoiler Un posto al sole 20 aprile 2026
Manuela di Un posto al sole (Screen Raiplay)
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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 20 aprile 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Serena ha deciso di dire alle sue sorelle che il padre si trova a Napoli ed era in chiesa il giorno in cui Nico e Manuela si sono sposati. Come reagiranno le gemelle Cirillo?

Spoiler Un posto al sole 20 aprile 2026: momento delicato per le Cirillo, Ornella e Vanni si scambiano dei messaggi

Dopo aver scoperto che il padre si è rifatto vivo dopo trent’anni Micaela si chiuderà in se stessa, per Manuela invece sarà ancora una dolorosa ferita. A differenza della sorella lei vorrebbe avere un confronto con Maurizio, rintracciarlo però non sarà così facile.

A breve ci sarà una riunione condominiale per discutere dei lavori che verranno fatti a Palazzo Palladini dopo il che temporale ha causato notevoli danni. Con la loro ansia Otello e Renato finiranno per travolgere Raffaele. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Ornella darà il suo numero di cellulare a Vanni e i due inizieranno a scambiarsi dei messaggi.

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Sara Fonte20 Aprile 2026