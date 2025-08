Sarah nuova tronista di Uomini e Donne dopo Temptation Island? L’indizio non lascia dubbi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il percorso di Sarah a Temptation Island non si è concluso come sperava, nel reality dei sentimenti voleva risolvere i suoi problemi di coppia con Valerio ma sono usciti separati dal villaggio.

Le cose tra loro non andavano bene prima del programma, lei ha ammesso che a causa delle mancanze che sentiva da parte sua ha incontrato alcuni ragazzi, ci ha tenuto però a precisare di non aver mai tradito l’ormai ex fidanzato. Lui nel villaggio si è avvicinato moltissimo alla single Ary e l’intesa tra loro è cresciuta sempre di più, un feeling che ha fatto soffrire non poco Sarah.

Valerio frequenta Ary dopo Temptation Island, Sarah approderà a Uomini e Donne?

Valerio sta frequentando Ary dopo Temptation Island, un mese dopo il reality hanno fatto sapere di essere molto felici insieme, si stanno conoscendo con calma. Intanto l’ex fidanzata di lui sta cercando di ritrovare la serenità, anche se soffre ancora molto per la fine della loro storia d’amore.

Stando ai rumors Sarah sarà la nuova tronista a Uomini e Donne nella prossima edizione del noto dating show di Maria De Filippi. Un indizio nelle scorse ore non è certo passato inosservato, un gesto di Raffaella Mennoia infatti sembra confermare che la ragazza potrebbe davvero approdare in trasmissione per trovare l’amore. La storica autrice ha pubblicato tra le sue storie di Instagram una foto dell’ex fidanzata di Valerio. Sarà davvero lei la nuova tronista? Si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più.