Rocco Guerra: l’Orgoglio di Manfredonia unico italiano nella Finale Mondiale di eSailing

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Mentre il mondo dello sport digitale continua a crescere a ritmi vertiginosi, l’Italia trova il suo punto di riferimento nel mare virtuale grazie a Rocco Guerra. Il velista pugliese, già noto agli appassionati come “il velista dei due mari”, ha conquistato ufficialmente un posto nella Finalissima del Campionato Mondiale di eSailing, confermandosi come l’unico rappresentante del Tricolore a raggiungere l’ultimo atto della competizione.

Un Percorso da Fuoriclasse

Guerra non è nuovo a queste imprese: pluricampione italiano della disciplina, ha saputo farsi strada attraverso i durissimi PlayOff globali, dove centinaia di velisti digitali da ogni angolo del pianeta si sfidano su imbarcazioni virtuali come i J/70, i 49er e i Nacra 17. La sua capacità di leggere il vento (seppur digitale) e di gestire i momenti di pressione lo ha portato a scalare il ranking mondiale della piattaforma Virtual Regatta.

L’unico Italiano tra i Big

La finale mondiale vede sfidarsi un numero ristrettissimo di partecipanti (solitamente i migliori 10 o 12 al mondo). Essere l’unico italiano in gara non è solo un successo personale per l’atleta di Manfredonia, ma un segnale importante per tutto il movimento degli eSport velici in Italia, che vede in lui un pioniere capace di competere alla pari con i colossi di nazioni come Francia, Gran Bretagna e Giappone.

“È una sfida di nervi e strategia,” commentano spesso gli esperti del settore. “In eSailing, un errore di pochi centimetri virtuali può costarti la qualificazione.”

Rocco Guerra ora si prepara a dare battaglia nell’evento conclusivo, portando i colori italiani sul palcoscenico più prestigioso della vela digitale internazionale, con l’obiettivo di trasformare la sua passione in un titolo iridato.