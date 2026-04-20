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Parco degli Aranci: studenti in azione con “Time to Change”. ASE al fianco delle buone pratiche di cittadinanza attiva

Si è svolta questa mattina, presso l’area di Parco degli Aranci, l’iniziativa “Time to Change”, promossa dagli alunni della classe 3^E della scuola secondaria di primo grado “Don Milani”, nell’ambito di un percorso educativo dedicato alla cura del bene comune e alla sensibilizzazione sociale.

L’attività ha visto i ragazzi protagonisti di un intervento concreto di riqualificazione urbana, articolato in due azioni principali: da un lato la decorazione e il recupero di alcune panchine del parco, dedicate ai temi della pace e della consapevolezza sui disturbi del comportamento alimentare; dall’altro un’azione di pulizia ambientale con la raccolta dei rifiuti presenti nell’area.

ASE S.p.A. ha garantito il proprio supporto logistico all’iniziativa, fornendo le attrezzature necessarie per le operazioni di raccolta – sacchi, guanti e strumenti – e provvedendo al successivo ritiro e corretto smaltimento dei rifiuti raccolti .

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, scuola e servizi pubblici, capace di generare valore per la comunità e di promuovere, soprattutto tra i più giovani, una cultura fondata sul rispetto degli spazi condivisi e sulla responsabilità ambientale.

ASE S.p.A. rinnova il proprio impegno a supportare tutte le azioni che contribuiscono a costruire una città più pulita, consapevole e partecipata, riconoscendo nella scuola un presidio fondamentale per la crescita civica delle nuove generazioni.

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Area Comunicazione ASE s.p.a.