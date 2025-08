Valerio frequenta Ary dopo Temptation Island: Sarah in lacrime

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island, un mese dopo la fine del reality Valerio e Sarah non sono tornati insieme, lui sta continuando a frequentare la single Ary.

A Filippo Bisciglia il ragazzo ha raccontato cosa è successo dopo il falò di confronto anticipato, il primo incontro con l’ex fidanzata non è stato sereno, però quando si sono rivisti il confronto è stato più razionale. Lui sperava davvero che le cose tra loro andassero bene, ci ha tenuto a precisare che Sarah continuerà ad essere una persona molto importante per lui e spera che presto starà bene.

Valerio insieme ad Ary dopo Temptation Island: l’ex fidanzata Sarah non scoppia in lacrime

Valerio ha fatto sapere di aver rivisto Ary dopo il programma, a cercarlo è stata lei e la cosa gli ha fatto davvero piacere. A detta sua hanno molte cose in comune, stanno però andando piano cercando di godersi la loro frequentazione giorno per giorno, pensa che potrebbero costruire qualcosa di importante. Poco dopo il ragazzo è stato raggiunto dalla single che ha speso parole importanti nei suoi confronti. Al conduttore ha detto che fuori da Temptation Island è molto sensibile, dolce e la riempie di attenzione, con lui sta davvero bene ed è molto felice.

A differenza dell’ex fidanzato che si sta godendo una nuova frequentazione Sarah dopo il reality dei sentimenti non sta bene. A Bisciglia ha detto di aver capito che non deve più elemosinare attenzioni ed è contenta che Valerio stia bene con Ary, mentre lo diceva però è scoppiata in lacrime. Ha poi rivelato: “Era un amore vero, l’ho amato tanto, anzi, lo amo tutt’ora. Se fosse qui con me lo abbraccerei senza dire nulla”.