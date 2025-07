Anticipazioni Temptation Island: Valerio tradisce Sarah con Ary, poi chiede il falò

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Andrà in onda stasera martedì 29 luglio 2025 la sesta puntata di Temptation Island, tra i protagonisti del nuovo appuntamento su Canale 5 anche Valerio e Sarah.

Stando alle anticipazioni rivelate da Roberto D’Agostino Valerio si avvicinerà sempre di più alla single Ary, sembra che tradirà la fidanzata Sarah. Quest’ultima aveva già notato il loro coinvolgimento, al punto che voleva andare via dal villaggio.

Valerio chiederà il falò di confronto anticipato a Temptation Island, ha davvero tradito Sarah?

La relazione tra Sarah e Valerio da un po’ non andava bene ed è per questo motivo che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore nel reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Il ragazzo nel villaggio ha iniziato a provare un forte interesse per la tentatrice Ary, una vicinanza che sta turbando non poco la fidanzata.

Tra le varie cose D’Agostino ha rivelato: “L’interesse per Ary è sincero, lui sta bene con lei e non è una ripicca nei confronti della compagna”. Ha fatto poi sapere che Valerio starà male a causa del tradimento e sentirà il bisogno di dirle la verità, infatti chiederà il falò di confronto che a quanto pare sarà molto emozionante.