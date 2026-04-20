L’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 20 al 26 aprile e la classifica per tutti i segni: 5 stelle ai Gemelli

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 20 al 26 aprile, i Gemelli godono di grande fascino e novità lavorative, ma devono selezionare con cura i propri contatti e agire con prudenza. I nati sotto il segno del Cancro ritrovano la passione ma sono messi alla prova da nervosismo e uscite finanziarie, richiedendo calma e gestione oculata del budget. I Pesci, infine, affrontano tensioni sentimentali e stanchezza professionale, situazioni che impongono maggiore ascolto nel rapporto di coppia e una riflessione strategica sui progetti futuri.

Oroscopo e classifica dal 20 al 26 aprile: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, se hai iniziato una frequentazione da poco, noterai che il legame sta mettendo radici profonde, regalandoti finalmente quella stabilità che cercavi. L’oroscopo di Paolo Fox suggerisce di non tirarti indietro: i prossimi giorni risveglieranno in te una voglia matta di rimetterti in gioco. Anche se porti ancora i segni di una vecchia ferita, lasciati andare, perché il tuo cuore è pronto a battere di nuovo forte. In ambito lavorativo, dopo un periodo di “cinghia tirata” e qualche grattacapo finanziario, la ruota ricomincia a girare a tuo favore. È tempo di riorganizzare i conti e goderti la risalita. Se sei un libero professionista, preparati a incassare soddisfazioni e conferme: i tuoi sacrifici stanno per trasformarsi in guadagni tangibili. (4 stelle, settimana buona)

Toro – In amore, hai finalmente deciso di vederci chiaro, mettendo al bando ogni ambiguità. Se da un lato questo rigore provocherà qualche scossone nei legami più incerti, dall’altro ti permetterà di capire chi merita davvero il tuo tempo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il weekend sarà il momento perfetto per deporre le armi e ritrovare la complicità perduta. In ambito lavorativo, sei in una fase di netta ascesa. I primi segnali di successo sono già arrivati e ora tocca a te trasformarli in certezze. Muoviti con determinazione: le scelte che compi oggi daranno una direzione precisa al tuo futuro professionale. (5 stelle, settimana ottima)

Gemelli – In amore, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i tuoi sentimenti corrono veloci e ti rendono una spugna pronta ad assorbire ogni vibrazione. Il tuo fascino è alle stelle e le sorprese non tarderanno ad arrivare, ma non sprecare il tuo magnetismo con chiunque: impara a filtrare le conoscenze e dedica il tuo tempo solo a chi sa davvero restare al tuo passo. Sul fronte professionale, c’è aria di novità e qualche piccola rivoluzione bolle in pentola. Le tue capacità di problem-solving sono al top, tuttavia, non avere fretta di ribaltare il tavolo. Muoviti con intelligenza e cambia rotta solo se sei convinto al cento per cento. (5 stelle, settimana ottima)

Cancro – In amore, finalmente inizi a intravedere un raggio di sole dopo un periodo decisamente sottotono. Senti risvegliarsi una bella grinta passionale, ma attenzione: il segreto per non rovinare tutto è la stabilità. A metà settimana potresti scattare per una sciocchezza; respira profondamente e non farti trascinare in polemiche sterili. Sul fronte lavoro, il portafoglio continua a subire qualche scossone e ti tocca fare i conti con attenzione. Tra impegni professionali e richieste della famiglia potresti sentirti sotto pressione. Muoviti con cautela: non è il momento di fare il passo più lungo della gamba o di prendere decisioni finanziarie dettate dalla fretta. (4 stelle, settimana buona)

Paolo Fox, oroscopo e classifica della settimana 20-26 aprile: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, l’oroscopo di Paolo Fox ti vede alle prese con un rebus sentimentale: chi ti sta vicino sembra quasi indecifrabile e questa ambiguità rischia di renderti nervoso. Il consiglio è drastico ma necessario: smetti di trascinare rapporti che non hanno più nulla da dire ed evita di gettare benzina sul fuoco delle polemiche. Fortunatamente, la fiamma della passione tornerà a divampare presto, rendendo il weekend il momento ideale per ricucire un legame a cui tieni davvero. Sul fronte professionale, sei nel pieno di una metamorfosi che non ammette improvvisazione. Ogni mossa che compi oggi modellerà il tuo futuro, quindi agisci con estrema razionalità. Un occhio di riguardo va anche al portafogli: la prudenza nelle spese è d’obbligo. (4 stelle, settimana buona)

Vergine – In amore, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, le tue relazioni nate da poco hanno bisogno di sostanza: meno dubbi e più partecipazione attiva. Se senti che di una persona puoi davvero fidarti, non restare sulle tue e accorcia le distanze. Lascia perdere le critiche inutili che non portano a nulla e dai linfa vitale a ciò che ha potenziale. Chiuderai il periodo con un bel piglio, a patto che tu non decida di chiuderti in un guscio. In ambito lavorativo, non avere fretta di ottenere tutto subito. Le stelle suggeriscono che serve ancora un po’ di calma per raggiungere la solidità che cerchi. Hai imparato molto ultimamente, ma ora la sfida è trasformare quella teoria in pratica. Sei in un momento d’oro per progettare e costruire il tuo futuro. (4 stelle, settimana buona)

Bilancia – In amore, l’aria che respiri in casa non è proprio leggerissima e il rischio di fraintendere un gesto o una parola è dietro l’angolo. In questi giorni ti conviene ignorare chi cerca di provocarti: non cedere alle polemiche. Anche se qualche fantasma del passato dovesse bussare alla porta, tieni duro: il weekend ti regalerà la lucidità giusta per mettere ogni cosa al suo posto e ritrovare la pace. In ambito lavorativo, dentro di te senti crescere una voglia matta di voltare pagina. Se hai avanzato delle richieste e tutto sembra tacere, non abbatterti. Le previsioni astrologiche di Paolo Fox suggeriscono che non si tratta di un “no”, ma solo di un ritardo tecnico. Sfrutta questo tempo sospeso per pianificare la tua prossima mossa. (3 stelle, settimana discreta)

Scorpione – In amore, preparati a un periodo decisamente più sereno, ideale per recuperare la tua stabilità interiore. Se sei single, tieni gli occhi aperti perché i nuovi incontri promettono bene; se invece vivi una storia di lunga data, cerca di scuotere un po’ le acque per non scivolare nella noia. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, non è il momento di agire d’impulso: proteggi ciò che hai costruito con dedizione. Sul fronte professionale, ti lasci finalmente alle spalle le burrasche. Sei in una fase di risalita lenta ma inarrestabile, dove le occasioni di crescita si fanno finalmente concrete. Dopo i recenti ostacoli, puoi tornare a pianificare il tuo futuro con una marcia in più e molta più sicurezza nei tuoi mezzi. (4 stelle, settimana buona)

La settimana 20-26 aprile secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, è il momento di fare pulizia. Vecchi nodi irrisolti potrebbero ripresentarsi e confonderti le idee, ma non lasciarti destabilizzare. Se sei single, evita di sprecare energie inseguendo chi è irraggiungibile: le illusioni sono trappole insidiose. Per chi vive in coppia, invece, il cielo si rasserena e permette di pianificare il domani con una marcia in più. In ambito lavorativo, sei davanti a un bivio positivo. Si profilano all’orizzonte opportunità che non dovresti sottovalutare. L’oroscopo di Paolo Fox suggerisce di prepararti a mesi dinamici, ma con un’avvertenza: non permettere all’impulsività o allo stress di prendere il sopravvento durante i giorni più frenetici. (4 stelle, settimana buona)

Capricorno – In amore, se hai sofferto per un addio, questo è il momento perfetto per ritrovare il tuo centro e tornare a darti fiducia. Alcuni legami sono giunti al capolinea: non temerlo, perché chiudere una porta serve solo a farti respirare aria nuova. Voltare pagina non è più un’ipotesi, ma un’esigenza vitale. Sul fronte professionale, sei nel pieno di una tempesta creativa. Stai rivoluzionando la tua vita, ma non pretendere tutto subito. Se hai lanciato una sfida o un nuovo business da poco, la parola d’ordine è resistenza: i frutti arriveranno, ma devi dare al seme il tempo di germogliare. (3 stelle, settimana discreta)

Acquario – In amore, secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, questa settimana ti conviene tenere a bada i nervi, specialmente nei momenti più critici. Le finanze potrebbero bussare alla porta del tuo rapporto di coppia, portando qualche battibecco di troppo: cerca di non farti trascinare. La buona notizia? Sei all’inizio di una fase di recupero che ti permetterà di fare pace e ritrovare l’intesa con chi ami. Sul fronte professionale, la tua testa è un vulcano di progetti che aspettano solo di decollare. Muoviti con prudenza, però: evita investimenti azzardati e usa la diplomazia per disinnescare eventuali tensioni con i colleghi. (4 stelle, settimana buona)

Pesci – In amore, se la tua storia ha vissuto momenti turbolenti, preparati: qualche vecchio nodo potrebbe venire al pettine. Vivi tutto con grande intensità, ma fai attenzione a non lasciarti travolgere. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il segreto per non alimentare tensioni inutili è fermarti ad ascoltare davvero il partner invece di reagire d’impulso. In ambito lavorativo, ti senti un po’ scarico, ma sfrutta questa stanchezza a tuo vantaggio per fare pulizia tra i tuoi progetti. È il turno della riflessione: riordina le priorità e cerca soluzioni più equilibrate. Meno fretta, più strategia. (4 stelle, settimana buona)