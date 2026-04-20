Meteo

Meteo Puglia, allerta meteo per la giornata di domani

Redazione20 Aprile 2026
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Meteo Puglia, allerta meteo per la giornata di domani

Evento previsto
Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia garganica, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;
da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli

Validità: dalle ore 06:00 del 21.04.2026 per le successive 14 ore

tenuta santa lucia
Redazione20 Aprile 2026