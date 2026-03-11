Temptation Island, speciale dedica di Simone per Sonia Barrile: “Tutto quello che conta davvero per me”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da pochi giorni Sonia Barrile e Simone Margagliotti sono diventati genitori per la prima volta, il figlio Gabriel è nato l’8 marzo ed entrambi sono felicissimi.

Con la nascita del loro bambino è iniziata per loro una nuova fase della loro vita che stanno affrontando insieme nonostante la loro storia d’amore sia giunta al capolinea mesi fa. Dopo Temptation Island avevano deciso di riprovarci non appena hanno scoperto la gravidanza, lei però aveva poi deciso di dividere le loro strade.

Simone Margagliotti dedica parole piene d’amore a Sonia Barrile e al figlio Gabriel: c’è ancora speranza per il loro amore?

In questi mesi l’ex volto di Temptation Island ha sempre manifestato il desiderio di riconciliarsi con l’ex compagna. Si è reso conto di aver commesso molti errori e si era detto pronto a tutto per riconquistarla, lei però ha sempre ribadito che cresceranno insieme il figlio, uniti ma senza essere una coppia.

Nelle scorse ore Simone Margagliotti sui social ha pubblicato una foto insieme a Sonia Barrile e al piccolo Gabriel e ha dedicato loro parole speciali: “In questa foto c’è tutto quello che conta davvero per me, tu e nostro figlio“. Questo per loro è un momento speciale, lei deciderà di concedere un’altra chance all’ex compagno? Lo scopriremo.