Temptation Island, Simone Margagliotti non perde la speranza con Sonia Barrile: “So che non sarà facile ma…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Simone Margagliotti e Sonia Barrile stanno per diventare genitori per la prima volta, entrambi non vedono l’ora di tenere tra le braccia il loro bambino.

I due erano usciti separati da Temptation Island ma avevano deciso di riprovarci dopo aver scoperto che lei era incinta. La riconciliazione non è andata come speravano, lei ha scoperto altre mancanze di rispetto che l’hanno spinta a mettere fine alla loro storia d’amore. In più occasioni lei ha detto che non torneranno insieme, saranno due genitori ma non una coppia, eppure lui non si è ancora arreso.

Dopo la rottura Simone Margagliotti spera ancora di riconquistare Sonia Barrile: la dedica sui social

Dopo aver deluso l’ex compagna e averla persa l’ex volto di Temptation Island si è reso conto di quanto sia realmente importante per lui. Ad oggi sembra essere certo che è la donna della sua vita e spera ancora in una riconciliazione.

Sui social Simone Margagliotti ha fatto una nuova dedica a Sonia Barrile. Dopo aver mostrato la foto di un grosso orsacchiotto di peluche che le ha regalato ha scritto: “So che non sarà facile, so di aver commesso tanti errori so di non essere perfetto, so che questo è un giorno come gli altri, ma averti vista sorridere dopo cosi tanto tempo è stato stupendo“.