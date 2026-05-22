Gina Lollobrigida, all’asta i suoi gioielli più preziosi: ecco perché vanno all’incanto e quanto valgono

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Il mito di Gina Lollobrigida continua a vivere non solo attraverso i suoi film e le sue fotografie iconiche, ma anche nei dettagli più preziosi della sua vita: i gioielli. Alcuni dei pezzi più amati della collezione personale dell’attrice, scomparsa nel 2023, stanno per essere battuti all’asta, offrendo ai collezionisti la possibilità di possedere un frammento autentico della storia del cinema italiano. La vendita, organizzata da Il Ponte Casa d’Aste, si terrà il 28 e 29 maggio 2026 a Milano, nella sede di Palazzo Crivelli, e promette di attirare appassionati e curiosi da tutto il mondo.

Ma perché i gioielli di Gina Lollobrigida vanno all’asta proprio ora? Quali sono i pezzi in vendita e quanto valgono? E cosa rappresentano per chi ha amato la diva più affascinante del cinema italiano? Scopriamolo insieme.

Gina Lollobrigida e la sua collezione: tre gioielli simbolo di un’epoca

La notizia dell’asta arriva mentre prosegue la complessa vicenda legale legata all’eredità di Gina Lollobrigida, contesa tra il figlio Milko Skofic e l’ex assistente Andrea Piazzolla, nominato erede per metà del patrimonio dell’attrice. In questo contesto, la vendita dei gioielli assume un valore doppio: da un lato è un evento di mercato, dall’altro è un’occasione per celebrare la memoria di una donna che ha incarnato eleganza e passione.

Nel catalogo dell’asta figurano tre pezzi appartenuti alla collezione personale della Lollobrigida, identificati come lotti n. 537, 620 e 625. Il primo è un pendente in oro giallo 916/1000 cesellato e diamanti, firmato Piaget, creato per celebrare l’anno Hijri 1400. Il secondo è un bracciale rigido apribile in oro giallo, con dettagli in quarzo ialino scolpito e diamanti tondi, un gioiello di grande raffinatezza che, secondo il catalogo, presenta lievi imperfezioni dovute al tempo. Infine, il lotto più affascinante: un bracciale in oro giallo cesellato con numerosi charms, alcuni in oro 585/1000 e 375/1000, tra cui uno firmato “Gina”. Un dettaglio che trasforma il gioiello in un vero cimelio da collezione, simbolo di un’epoca in cui la diva era sinonimo di bellezza e carisma.

Sul sito ufficiale della casa d’aste si legge che la selezione “attraversa oltre un secolo di storia, dalle creazioni ottocentesche al design contemporaneo, in un dialogo tra grandi maison francesi e l’eccellenza dell’alta oreficeria italiana”. Un contesto perfetto per accogliere i gioielli di una donna che ha rappresentato l’Italia nel mondo.

Quanto valgono i gioielli di Gina Lollobrigida

Le stime di partenza confermano il valore eccezionale dei tre pezzi. Il pendente Piaget (lotto 537) è valutato tra 6.500 e 8.500 euro, una cifra accessibile rispetto agli altri due lotti, ma comunque significativa per un oggetto che porta la firma di una delle maison più prestigiose. Il bracciale rigido con quarzo ialino (lotto 620) ha una stima tra 13.000 e 15.000 euro, destinato a collezionisti e appassionati di alta gioielleria. Il bracciale con charms (lotto 625), invece, è valutato tra 10.000 e 13.000 euro, e rappresenta il pezzo più iconico dell’intera selezione, anche per la presenza del charm con il nome “Gina”.

Ogni gioiello racconta una parte della vita della Lollobrigida, tra set cinematografici, eventi mondani e momenti privati. Non si tratta solo di oggetti preziosi, ma di testimonianze di un’epoca in cui il glamour italiano conquistava Hollywood e il mondo intero.

Un’asta che celebra il mito di Gina Lollobrigida

L’appuntamento del 28 e 29 maggio 2026 con Il Ponte Casa d’Aste non è solo un evento per collezionisti, ma anche un omaggio alla memoria di una donna che ha saputo trasformare la bellezza in arte. I gioielli di Gina Lollobrigida tornano così sotto i riflettori, non più sul red carpet ma in una sala d’asta dove il fascino della “Bersagliera” continua a brillare.

La vendita si inserisce in un catalogo ricchissimo, che spazia dal vintage al contemporaneo, con pezzi di alta oreficeria e design moderno. Tra tutti, però, i gioielli della Lollobrigida restano i più attesi, perché rappresentano un legame diretto con una delle icone più amate del cinema italiano.