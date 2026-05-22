Uomini e Donne, Marta Martinelli sull’addio a Diego svela: “Da parte mia non è scattata…”

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Marta Martinelli per un po’ ha frequentato Diego Tavani a Uomini e Donne, le cose però tra loro non hanno funzionato e hanno deciso di interrompere il loro percorso di conoscenza.

Ospite di Lorenzo Pugnaloni e Casa Lollo la dama ha ammesso che il cavaliere non l’aveva colpita fisicamente, ad attirarla era stata la sua simpatia e il suo modo di fare. Di lui ha anche apprezzato molto il fatto che abbia fatto molte cose nella sua vita e che abbia sempre cercato nuovi business senza mai fermarsi. Marta Martinelli ha rivelato che questo è un lato che le piace tanto in un uomo.

Marta Martinelli spiega perché non frequenta più Diego a Uomini e Donne: cosa non ha funzionato tra loro

Nonostante ci fossero delle caratteriste del cavaliere che le piacevano ha preferito interrompere la loro frequentazione a Uomini e Donne. Perché non ha funzionato tra loro? In merito a ciò la dama ha rivelato: “Quando si è creata la situazione e c’è stato questo bacio, io mi sono un po’ fermata. Non è scattata da parte mia la voglia di continuare la conoscenza“.

Marta Martinelli a Casa Lollo ha anche commentato la relazione tra Alessio e Debora, usciti da poco insieme dal programma. Lei caratterialmente non li vede abbastanza compatibili, pensa che col tempo l’ex dama si stuferà di lui. A parer suo Debora è una donna indipendente che ama viaggiare e organizzarsi, pensa però che l’ex cavaliere non riuscirà bene a comprendere il suo lato selvaggio.