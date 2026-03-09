Temptation Island, Sonia Barrile ha partorito: lei e Simone Margagliotti insieme per Gabriel

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Solo pochi giorni fa Sonia Barrile ha dedicato un post alla sua gravidanza, ieri lei e l’ex compagno Simone Margagliotti hanno finalmente stretto per la prima volta il figlio tra le loro braccia.

Lei era già in dolce attesa quando hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, però non lo sapevano. La ragazza aveva ammesso che ci avevano provato a lungo ad avere un figlio senza mai riuscirci. Il desiderio era tantissimo infatti era al settimo cielo quando ha scoperto di essere incinta nonostante la loro turbolenta situazione. Simone Margagliotti e Sonia Barrile si erano detti addio nel programma, quando però hanno saputo che aspettavano un bambino ci hanno riprovato.

Sonia Barrile e Simone Margagliotti felici per la nascita del figlio: l’ex coppia di Temptation Island insieme in ospedale

Tra loro è finita poche settimane dopo essere tornati insieme, più volte lei ha spiegato che resteranno uniti per il bene del figlio. Saranno due genitori, ma non una coppia, anche se lui sta provando a riconquistare il suo cuore e la sua fiducia. Il personal trainer le è stato accanto durante la gravidanza, lui stesso ha fatto sapere che sarà sempre al loro fianco.

Ieri Simone Margagliotti e Sonia Barrile erano insieme in ospedale, il piccolo Gabriel è nato portando un’incredibile felicità nella loro vita. Sui social per annunciare la nascita del figlio hanno pubblicato alcuni scatti in cui si mostrano con il piccolo, sarà un nuovo inizio anche per la loro storia d’amore? Lo scopriremo.