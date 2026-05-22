GF Vip Antonella Elia ammette di aver preso male la sconfitta e attacca Alessandra: “Non la sopporto”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si è conclusa da pochi giorni l’ottava edizione del Grande Fratello Vip, a vincere è stata Alessandra Mussolini dopo essersi contesa la vittoria con Antonella Elia.

La showgirl è arrivata seconda, anche se ci aveva creduto nella possibilità di vincere il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Lo ha ribadito in un’intervista rilasciata a Tgcom24 a pochi giorni dalla finale. L’ex gieffina ha detto di essere stata battuta alla fine e ha ammesso che l’ha presa male perché si aspettava di essere lei la vincitrice del Grande Fratello Vip.

Antonella Elia spara a zero su Alessandra Mussolini dopo il GF Vip: l’ex gieffina svela cosa pensa di lei

Sono stati tantissimi i battibecchi infuocati tra loro nella casa più spiata dagli italiani ma negli ultimi giorni il loro riavvicinamento aveva fatto pensare ad una ritrovata amicizia. Nulla di più sbagliato, la showgirl infatti non le ha risparmiato duri attacchi dopo il Grande Fratello Vip.

Riferendosi ad Alessandra Mussolini ha detto: “Ha vinto quella “gallina”, non la sopporto. Ha giocato, fin dall’inizio, con una strategia ben chiara, l’ha fatto bene perché è furba”. Ma non è tutto, Antonella Elia infatti ha accusato la vincitrice del reality di essere falsa. A detta sua nella casa sparava a turno solo per fare spettacolo, dopodiché ha rivelato che lei non la apprezza affatto.