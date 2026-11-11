Temptation Island, Soraya Sabetta torna single: la relazione con Stefano è già finita

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Dopo aver partecipato a Temptation Island, programma in cui ha visto naufragare la sua storia d’amore con l’ex fidanzato Cristian, Soraya Sabetta ha affrontato un periodo molto difficile.

Più volte ha rivelato sui social quanto abbia sofferto dopo la fine della sua relazione, soprattutto a causa di quello che ha scoperto sull’ex fidanzato dopo il reality dei sentimenti. L’ex volto di Temptation Island, però, dopo un periodo buioi sembrava aver ritrovato la serenità accanto a Stefano Modica.

Nuovo boccone amaro per Soraya Sabetta: l’ex volto di Temptation Island e Stefano Modica non stanno più insieme

Del suo nuovo flirt ne ha parlato di recente anche a Verissimo, dove ha detto di essere molto serena e felice. Riferendosi al rapporto con Stefano ha detto che con lui sta molto bene, soprattutto perché insieme ridono molto, cosa che le è mancata tanto con Cristian. Su Modica ha poi fatto sapere che ha un carattere molto estroverso ed espansivo.

Sembra però che la loro frequentazione non sia durata a lungo, stando ad un’indiscrezione lanciata da Lorenzo Pugnaloni la storia d’amore tra Soraya Sabetta e Stefano Modica sarebbe giunta già al termine. L’esperto di gossip ha raccontato che la ragazza ha messo fine al flirt lo stesso giorno in cui ha registrato la puntata di Verissimo dopo aver scoperto che il ragazzo sentiva altre ragazze, a Roma avrebbe anche incontrato alcune di loro.