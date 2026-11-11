Il Paradiso delle Signore anticipazioni 11 novembre 2026: Marcello fa una scioccante scoperta su Riccardo

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 11 novembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Riccardo sta attraversando un momento molto delicato a causa della crisi matrimoniale con Nicoletta, per giorni non è riuscito a mettersi in contatto con la moglie ed è sprofondato di nuovo nel tunnel dell’alcol e degli psicofarmaci.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 novembre 2026: Jean Paul ha un’idea, Ciro spiega a Lia perché si è scontrato con suo padre

A Jean Paul non sfuggirà la competizione che c’è tra Jacopo e Roberto e per il suo reportage penserà di fare un confronto tra il Paradiso e la Galleria Milano Moda, che rappresentano due note realtà della moda milanese.

Mentre si occuperanno di organizzare una festa a sorpresa per il compleanno di Mirella, le Veneri decideranno cosa regalarle e chiederanno aiuto a Michelino per scegliere la torta. Nel frattempo Ciro spiegherà a Lia cosa lo ha spinto a scontrarsi con Carmine, poi la inviterà a riavvicinarsi a suo padre. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che, a malincuore, Riccardo accetterà la scelta di Nicoletta. Marcello si accorgerà della sua sofferenza e scoprirà che Guarnieri ha ricominciato a bere e ad assumere psicofarmaci.