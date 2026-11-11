Da Manfredonia alle finali del Tour Music Fest: il DJ Luçiano conquista San Marino

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Un importante traguardo per Luçiano, DJ e producer di Manfredonia, che ha conquistato un posto tra i finalisti del Tour Music Fest – The European Music Contest 2026, uno dei principali contest dedicati alla musica emergente in Europa. L’appuntamento è nella Repubblica di San Marino, dove dal 21 al 29 novembre si svolgeranno le fasi finali della manifestazione.

Luçiano ha raggiunto questo risultato dopo aver superato una prima selezione online e successivamente un’audizione dal vivo davanti alla commissione artistica del festival, ottenendo così l’accesso alle finali nella categoria DJ.

La passione per la musica nasce molto prima dell’attività da DJ. Fin da bambino si avvicina allo studio degli strumenti musicali, iniziando dalla batteria per poi dedicarsi al basso elettrico. Nel 2020, durante il periodo della pandemia, decide di approfondire il mondo della produzione musicale, iniziando a lavorare in studio e sviluppando progressivamente una propria identità artistica. Da questo percorso nasce anche l’interesse per il DJing, attività che porta avanti da circa tre anni.

Nel corso della sua esperienza ha già avuto modo di esibirsi in diversi contesti nazionali e internazionali, portando il proprio sound in locali come Praja, Parco Gondar, Banzay Beach di Gallipoli e Alcatraz di Milano, oltre a numerosi club tra Bologna e la provincia di Foggia. La sua attività lo ha portato anche all’estero, tra Creta e Corfù, dove ha suonato in diversi locali e club.

Parallelamente all’attività live, Luçiano continua a coltivare il lavoro in studio, occupandosi personalmente di produzione musicale, mix e mastering, con l’obiettivo di ampliare le proprie competenze e sviluppare progetti musicali anche in collaborazione con altri artisti.

«Essere arrivato tra i finalisti del Tour Music Fest è per me una grandissima emozione e una soddisfazione personale. È un traguardo che mi spinge a continuare a lavorare con ancora più determinazione, ma soprattutto una nuova opportunità per mettermi alla prova, confrontarmi con altri professionisti e crescere artisticamente».

Un risultato che assume un significato particolare anche per Manfredonia, città da cui parte il suo percorso e che Luçiano avrà l’occasione di rappresentare su un palcoscenico dedicato ai talenti emergenti provenienti da diversi Paesi europei.

Guardando al futuro, l’obiettivo è quello di affermarsi artisticamente, ampliare le proprie esperienze in contesti nazionali e internazionali e, soprattutto, realizzare nuove collaborazioni e produzioni musicali insieme ad artisti già affermati nel panorama musicale.