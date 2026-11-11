Oroscopo Branko di domani 12 novembre: Ariete passionali, Scorpione eliminate i rami vecchi

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Cosa riserverà l’oroscopo di Branko per giovedì 12 novembre 2026? Le previsioni astrologiche per questo giorno annunciano che la passione sarà alle stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete. Gli Scorpioni, invece, dovranno eliminare i rami vecchi prima di realizzare i loro sogni.

Branko oroscopo 12 novembre per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Giungeranno nuove energie da assorbire. Fortunatamente riuscirete a lasciarvi indietro inquietudini che rallentavano ogni iniziativa. Branko consiglia di selezionare i collaboratori più validi e fidati perché tutto non si può portare a termine da soli. In amore la passionalità sarà intensa.

Toro. Iniziate a vedere la luce in fondo al tunnel. Vi rendete conto che esistono soluzioni meno dolorose del previsto. In amore il futuro dipenderà dalla vostra generosità.

Gemelli. Potete tirare un sospiro di sollievo dopo il chiarimento ottenuto. La persona accanto ha spazzato via i malintesi che vi tenevano lontani. Ora toccherà voi consolidare la relazione, mostrandovi disponibili. Chi è single farà nuovi incontri senza guardare alla differenza d’età.

Cancro. L’amore è una sfida di cui non siete certi visto che partite sempre sfiduciati. Fortunatamente le possibilità sono sempre molte di più di quelle che credete. Gli affari riprenderanno a marciare. Il periodo buio è ormai solo un ricordo.

Previsioni astrologiche di Branko per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Branko suggerisce ai nati sotto questo segno di evitare di impantanarvi in una discussione. Coi figli sarà importante mantenere un dialogo aperto. Le loro scelte nasceranno da un ideale che non dovrà essere demonizzato ma guidato con gentilezza. In amore largo ai baci. La giusta risposta a tutto.

Vergine. Sarete ansiosi anche se nel fine settimane troverete la giusta soluzione ai problemi che vi succederanno. I colleghi apprezzeranno il vostro aiuto che mettete ogni giorno sul lavoro. Arriverà qualche entrata in più con cui fare un piccolo regalo al vostro partner.

Bilancia. Il segno migliore per questo giovedì 12 novembre. Potete proseguire con fiducia i vostri trattamenti di salute. Gli investimenti si riveleranno fruttosi anche se è consigliato tenere i piedi ben saldi e mettere al sicuro i risparmi.

Scorpione. Le tensioni accumulate inizieranno a sciogliersi. Finalmente riuscirete a leggere con chiarezza ciò che custodite nell’animo. Avrete voglia di realizzare i vostri sogni. Chiedete consiglio alla Luna che vi offrirà una visione fredda ma lucida. Branko consiglia ai noti sotto questo segno di eliminare i rami vecchi con attenzione a non ferirvi da soli.

Oroscopo Branko giovedì 12 novembre 2026 Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Non potrete ancora raccogliere i frutti del vostro impegno anche se ci sono dei cambiamenti in vista. Intorno a voi esiste una fitta rete di contatti: amicizia e collaborazioni. Un lungo viaggio non è escluso magari col vostro partner.

Capricorno. La vita di relazione di questo segno assumerà un nuovo slancio grazie a contatti con nuove generazioni che vi permetteranno di uscire. Spunteranno nuove opportunità finanziarie grazie a strumenti online come le piattaforme di finanziamento. In amore crescerà il desiderio per qualcuno che sembra inarrivabile.

Acquario. Da giovedì 12 novembre il clima si farà più sereno in quanto arriverà un sostegno gentile. Non dovrete rinunciare alle vostre aspirazioni ma per raggiungere gli obbiettivi non servirà solo flessibilità e capacità ma l’accettazione di un compromesso.

Pesci. E’ il momento di dare forma solida alle vostre ispirazioni. In ogni pesciolino si nasconde un piccolo diamante. Una situazione improvvisa può trasformarsi in un incendio. In questo giorno seguite le vostre regole visto che siete dei geni.