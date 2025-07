Temptation Island, Simone ha tradito Sonia: stasera il falò di confronto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È attesissima la puntata di Temptation Island che andrà in onda stasera su Canale 5, i telespettatori non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà tra Simone e Sonia durante il falò di confronto anticipato.

A chiederlo è stata lei dopo aver scoperto che il fidanzato si è lasciato travolgere dalla passione con una delle tentatrici. Nella puntata di ieri la fidanzata di Simone ha visto alcuni video che l’hanno non poco delusa, in uno si sente chiaramente rumore di baci. A confermare il tradimento è stata proprio la single, Filippo Bisciglia ha infatti fatto sentire un audio a Sonia in cui si sente che la ragazza racconta che Simone l’ha baciata.

Simone non vuole perdere Sonia: dopo il tradimento lei uscirà da sola da Temptation Island?

Tanta la delusione provata da Sonia a Temptation Island dopo aver scoperto di essere stata tradita, ha infatti richiesto il falò di confronto anticipato perché a questo punto pensa che non avrebbe senso proseguire il percorso nel reality dei sentimenti.

Eppure Simone nel villaggio aveva dedicato parole molto importanti alla fidanzata dicendo che è una donna con la ‘d’ maiuscola, che non gli ha mai mancato di rispetto e che non vorrebbe mai perderla perché sa che non è facile trovare un’altra ragazza come lei. Nonostante pensi questo di lei non è riuscito a frenarsi con la single Rebecca, cosa succederà stasera durante il falò? Simone e Sonia usciranno separati da Temptation Island? Non ci resta che attendere la messa in onda della quinta puntata per scoprirlo.