Temptation Island, Filippo Bisciglia confessa: “È difficile trattenersi”

Come ogni anno Filippo Bisciglia sta conquistato un notevole successo con la nuova edizione di Temptation Island. Domani sera andrà in onda la quarta puntata e i tantissimi fan del reality attendono con ansia di scoprire cosa accadrà, specie dopo l’indiscrezione trapelata sul primo tradimento.

Intervistato dal settimanale TelePiù l’amato conduttore ha ammesso che di fronte al dolore dei fidanzata non è facile restare ‘neutrali’. Queste le sue parole: “E’ difficile trattenersi, ma è il loro viaggio nei sentimenti, non il mio. Sono loro a doversi guardare dentro e fare delle scelte“. Scelte che come lui stesso ha fatto notare spesso possono ribaltarsi del tutto non appena le coppie tornano alla normale quotidianità.

Temptation Island è cambiato negli anni: le rivelazioni di Filippo Bisciglia parla

Il noto conduttore pensa che con il passare del tempo le cose sono molto cambiate a Temptation Island. A parer suo in passato a far infuriare fidanzate e fidanzati era il contatto fisico o l’interesse verso i tentatori e le tentatrice. Lui pensa che oggi sono le parole a ferire, molti nel villaggio trovano il coraggio di rivelare cose mai dette.

Filippo Bisciglia ha poi ammesso che non riesce a non provare empatia nei confronti delle coppie, in molte occasioni infatti si è commosso. In merito a ciò ha rivelato che ha la lacrima facile, si commuove quando vede i fidanzati o le fidanzate soffrire.