Temptation Island, anticipazioni quarta puntata: Simone tradisce Sonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I tantissimi fan di Temptation Island non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà durante la quarta puntata che andrà in onda domani sera, a quanto pare Simone e Sonia non passeranno inosservati.

I due stanno mettendo alla prova il loro amore nel reality dei sentimenti per capire se stare insieme è ancora la scelta giusta, entrambi prima di approdare nel villaggio hanno fatto sapere di essersi molto allontanati. Stando alle anticipazioni rese note da Dagospia.it Sonia avrà la conferma di non potersi fidare del fidanzato dopo che scoprirà che lui ha perso la testa per una delle single.

Simone tradisce Sonia a Temptation Island: con chi ha tradito la fidanzata?

Dagospia.it fa sapere che nel doppio appuntamento di Temptation Island, in onda mercoledì e giovedì, ci saranno fortissime turbolenze, ci sarà un tradimento nel villaggio dei fidanzati. Si legge poi: “A non tenere a bada ormoni e lingua sarà il terrapiattista Simone, il personal trainer di 28 anni che avrà un incontro ravvicinato del terzo tipo con una tentatrice”.

Il ragazzo con chi tradirà la fidanzata? Stando al noto sito non sarà Eva, la tentatrice alla quale si era inizialmente avvicinato, ma al momento non sono trapelati altri dettagli. Non ci resta quindi che attendere la messa in onda delle nuove puntate per scoprire tutto quello che è successo nel villaggio di Temptation Island.