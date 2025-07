Filippo Bisciglia difende Temptation Island: “Non è trash, lo è quello che circonda la trasmissione”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono andate in onda fino ad ora due puntate di Temptation Island e come ogni anno il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 sta conquistando un incredibile successo.

Sono tantissimi i telespettatori che ogni settimana aspettano la puntata per scoprire tutto quello che è successo nel villaggio dei fidanzati e delle fidanzati, però c’è sempre chi sostiene che il programma sia troppo trash. In un’intervista rilasciata a La Repubblica Filippo Bisciglia ha difeso Temptation Island dicendo: “È trash quello che circonda la trasmissione, i commenti…”.

Nuove rivelazioni di Filippo Bisciglia su Temptation Island: cosa ha detto il conduttore

L’amatissimo conduttore pensa che il pubblico seguendo Temptation Island si svaga e ci ha tenuto a precisare che tecnicamente il programma non è affatto trash. A detta sua sono molto attenti, parlano di sentimenti.

Filippo Bisciglia ha rivelato che ogni anno si affeziona alla coppie, anche loro si affezionano a lui ma durante i falò di confronto cerca il più possibile di non interferire. Lui si limita a far vedere i vedo e di certo non direziona nessuno, per se ci sono frasi offensive è costretto ad intervenire. Riferendosi al reality dei sentimenti ha poi detto: “È un appuntamento estivo ed è bello attenderlo, un po’ come si aspettava il Festivalbar”.