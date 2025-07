Temptation Island, nuova segnalazione su Lucia e Rosario: cosa è successo dopo il reality

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lucia e Rosario stanno partecipando all’attuale edizione di Temptation Island per capire se la loro storia d’amore è destinata a giungere al capolinea o se riusciranno a portarla ad uno step successivo.

Lei nel video di presentazione aveva rivelato di essere pronta per la convivenza a differenza del fidanzato che invece ha bisogno di più tempo. Lucia non è felice di vivere il loro amore a distanza ed è per questo che gli ha dato un ultimatum, dopo il reality dei sentimenti andranno a vivere insieme oppure si lasceranno. Ancora prima di approdare nel villaggio, però, sono spuntate diverse segnalazioni sulla coppia. I due sono stati accusati di aver finto solo per ottenere visibilità grazie a Temptation Island.

Cosa è successo tra Lucia e Rosario dopo Temptation Island? Spunta l’indiscrezione

I due sono stati accusati anche di essersi traditi a vicenda, nel villaggio però non hanno ancora fatto nulla che potesse infastidire il partner. Cosa accadrà tra loro dopo aver partecipato a Temptation Island? Un’indiscrezione rivelata sui social da Deianira Marzano non sembra lasciare dubbi sul futuro della coppia.

Un utente ha fatto sapere all’esperta di gossip di aver visto nei giorni scorsi Lucia e Rosario insieme alla Lidl. Ha poi aggiunto: “Lui, tra l’altro, con un’anguria gigante sulla spalla che passeggiava per il negozio. Suppongo quindi siano usciti insieme dal programma“.