Sonia M. e Alessio si sono detti addio a Temptation Island: cosa è accaduto al falò di confronto

Sonia M. e Alessio sono stati la prima coppia a lasciare Temptation Island, il loro percorso si era già concluso durante la prima puntata però era rimasto in sospeso dal momento che lei era rimasta nel villaggio.

Lui aveva provato ad avere un confronto nella seconda puntata ricevendo però un rifiuto, ieri sera ci ha riprovato e questa volta l’ormai ex compagna si è presentata. Il loro falò di confronto ha catturato l’attenzione di moltissimi fan, chi pensava che lui avrebbe fatto di tutto per rimediare si è dovuto ricredere.

Alessio ha lasciato Sonia M. a Temptation Island: i due vanno via separati

Ieri sera durante ilo falò di confronto Alessio non ha fatto altro che ripetere che l’interruzione del percorso non gli ha dato la possibilità di capire se è davvero innamorato di Sonia oppure no. Lei ha provato a fargli capire che ciò che ha detto in merito ai sentimenti che prova nei suoi confronti è molto grave.

All’ex fidanzato ha detto di averla distrutta dicendo che non sa se il suo è sempre stato amore o solo gratitudine, lui però ha continuato a mostrare solo rabbia. Alla fine Alessio ha deciso di tornare a casa da solo, queste le sue parole: “Decido di tornare a casa solo Sonia, sai perchè? Non mi hai fatto sciogliere il dubbio. Io non riesco a vivermi la vita che ci siamo vissuti. Se mi avessi fatto finire il percorso ti avrei potuto dare una risposta”.