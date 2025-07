Temptation Island, nuovo falò di confronto: chiederà alla fidanzata di sposarlo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande attesa da parte dei telespettatori di Temptation Island, questa settimana andranno in onda ben tre episodi consecutivi e in molti non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà alle coppie ancora presenti nel villaggio.

I colpi di scena di certo non mancheranno e saranno tanti i momenti che lasceranno tutti a bocca aperta, stando alle anticipazioni rese note da Roberto D’Agostino uno dei fidanzati chiederà il falò di confronto anticipato, ma questa non sarà la vera novità. A quanto pare lui chiederà alla compagna di diventare sua moglie. Di chi si tratta? Di Antonio e Valentina.

Antonio stupirà Valentina al falò di confronto: chiederà la sua mano

Antonio ha avuto modo di riflettere a lungo durante il suo viaggio nei sentimenti e ha capito di non voler perdere la compagna. In preda alla gelosia dopo averla vista sempre più vicina al tentatore ha provato anche a raggiungere il villaggio delle fidanzate.

Durante il falò di confronto farà la proposta di matrimonio alla compagna, su Dagospia si legge: “Antonio, sciolti tutti i dubbi, chiederà la mano di Valentina che accetterà la sua condanna“. A quanto pare ci sarà un romantico lieto fine per la coppia che lascerà insieme Temptation Island.