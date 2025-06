Temptation Island, spunta un’altra segnalazione su Lucia e Rosario: “Si riempono di corna a vicenda”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lucia e Rosario hanno deciso di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island per dare una svolta alla loro relazione che va avanti da circa due anni.

Quando si sono presentati lei ha fatto sapere che dopo aver vissuto fino ad ora un amore a distanza vorrebbe iniziare una convivenza però quando affronta il discorso con il fidanzato lui non fa che indugiare perché non è ancora pronto. Il ragazzo ha detto che vede la convivenza come un passo importante e non crede che dovrebbe essere una libera scelta e non un obbligo. Lucia però gli ha dato un ultimatum, al termine di Temptation Island o andranno a vivere insieme oppure la loro storia d’amore giungerà al capolinea.

Rosario e Lucia tra finzione e tradimenti: diverse le segnalazioni sulla coppia

Da quando è stata annunciata la loro partecipazione al reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 diverse sono state le segnalazioni sulla coppia. C’è chi ha fatto sapere che il loro unico obiettivo sia quello di conquistare visibilità per poter arrivare alle sponsorizzazioni e guadagnare.

Deianira Marzano qualche ora fa ha riportato un’altra segnalazione ricevuta su Rosario e Lucia, nel messaggio si legge: “Lei tradisce il ragazzo da tempo e so anche con chi perché sono del mio paese. Nel programma vorrà fare la parte della tradita da lui, che non ha fiducia ma a casa si riempono di corna a vicenda“.