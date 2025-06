Lucia e Rosario, sesta coppia di Temptation Island, l’ultimatum: “O usciamo convinti di… o ci lasciamo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rosario e Lucia sono la sesta coppia che parteciperà alla nuova edizione di Temptation Island, al via su Canale 5 da giovedì 3 luglio.

I due stanno insieme da due anni, ad oggi però si trovano ad un punto diverso della loro relazione. Lei, una ragazza di 27 anni, ha fatto sapere che vive in provincia di Modena, il fidanzato invece vive a Milano. È stata lei a contattare la redazione del reality condotto da Filippo Bisciglia perché è stanca di vivere una storia d’amore a distanza.

Lucia pronta per la convivenza: a Temptation Island dà un ultimatum a Rosario

Lucia nel video di presentazione ha fatto sapere di essere pronta per la convivenza, quando però ne parla con il fidanzato lui cerca sempre di tergiversare perché non è pronto per questo importante passo e vorrebbe più tempo per se stesso.

Rosario è intervenuto dicendo che ha accettato di partecipare a Temptation Island perché pensa che in una relazione la convivenza sia un passaggio molto importante. Crede anche che dovrebbe essere una scelta e non certo un obbligo. La fidanzata, però, lo ha chiaramente messo di fronte ad un ultimatum dicendo: “Alla fine di questa esperienza o usciamo insieme, convinti entrambi di una convivenza, oppure ci lasciamo definitivamente“.