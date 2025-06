Temptation Island, dure critiche per Lucia: “Supponente, altezzosa e scroccona”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova edizione di Temptation Island non è ancora approdata su Canale 5 ma sono già emerse diverse segnalazioni, soprattutto sulla coppia formata da Lucia e Rosario.

Sono fidanzati da circa due anni e hanno deciso di partecipare al reality perché lei vorrebbe andare a convincere ma lui non è pronto. La ragazza lo ha messo in guardia, se non sarà convinto dopo il programma la loro storia d’amore giungerà al termine. Eppure c’è chi sostiene che i due stiano fingendo per visibilità, il loro vero obiettivo sarebbe quello di arrivare ai brand.

Spunta un’altra segnalazione su Lucia di Temptation Island: dure critiche per la fidanzata di Rosario

Altre segnalazioni hanno fatto sapere che Lucia tradisce da tempo il fidanzato, lui però non è da meno dal momento che stando ai rumors entrambi si fanno le corna a vicenda. Poco fa Deianira Marzano ha reso nota un’altra segnalazione, questa volta però riguarda solo Lucia.

Tramite le sue storie di Instagram ha raccontato che la ragazza ha contattato una clinica estetica chiedendo però riservatezza dal momento che il programma non è ancora andato in onda. All’esperta di gossip hanno detto che fosse davvero altezzosa e supponente, non è nemmeno approdata in televisione che si atteggiava già da vip. Ma non è tutto, infatti si è comportata anche da ‘scroccona’, in merito a ciò ha detto: “E ovviamente pretendeva tutto gratis, come tutte queste scroccone morte di fama”.