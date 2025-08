Temptation Island, baci e coccole tra Andrea e Lucia: cosa ha raccontato lui a Rosario al telefono

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Durante la settima puntata di Temptation Island Filippo Bisciglia ha incontrato i concorrenti ‘un mese dopo’ il reality, Lucia e Rosario hanno spiazzato tutti.

Al conduttore hanno rivelano di non essere andati a convivere perché dopo il reality lui è cambiato, a detta dell’ex fidanzato era geloso e poco ragionevole. Lui è andato su tutte le furie nel momento in cui Bisciglia ha mostrato loro un video del single Andrea.

Il ragazzo ha fatto sapere di aver incontrato Lucia dopo Temptation Island, lei ha provato subito a negare ma Rosario non le ha creduto. Il ragazzo per fare un po’ di chiarezza ha poi deciso di parlare con l’ex tentatore, i telespettatori però non hanno potuto ascoltare l’audio.

Cosa si sono detti al telefono Rosario e Andrea? Tra lui e Lucia non solo abbracci

In molti si sono chiesti cosa abbia detto Andrea a Rosario durante la telefonata, a seguito della quale lui ha deciso di mettere fine alla sua relazione con Lucia. Biagio D’Anelli ha rivelato che il ragazzo gli ha raccontato di aver trascorso con Lucia 48 ore a Rimini, al fidanzato aveva detto di essere a Modena con le amiche.

Il noto giornalista ha poi rivelato: “Tra Lucia e Andrea tanto love, baci, coccole e carezze, anche questo è stato detto nella chiamata”. Le rivelazioni del single hanno fatto capire a Rosario di non potersi più fidare della fidanzata, le sue bugie lo hanno ferito troppo e ha preferito prendere le distanze da lei.