Temptation Island, Lucia delude Rosario dopo il reality: dopo la scioccante scoperta l’ha lasciata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tanti i colpi di scena nella settimana puntata di Temptation Island, c’è stato anche l’atteso falò di confronto tra Rosario e Lucia.

Il ragazzo ha sofferto moltissimo nel vedere la fidanzata sempre più vicina al single Andrea, in preda alla gelosia ha quindi chiesto di incontrarla. Non appena è iniziato il loro confronto lui ha ammesso di essere stato male e di aver avuto molta paura di perderla. La ragazza ha chiesto a Filippo Bisciglia di mostrate un inedito video al fidanzato, in questo si vede lei che si mette d’accordo con il tentatore con lo scopo di far ingelosire Rosario, quest’ultimo era spiazzato.

Lucia e Rosario escono insieme da Temptation Island: un mese dopo il colpo di scena, tra loro è finita

Dopo aver scoperto che la fidanzata lo aveva solo preso in giro il ragazzo si è sentito sollevato e hanno deciso di lasciare insieme il programma, con la promessa di andare a convivere. Le cose però hanno preso una brutta piega dopo il reality, nel video ‘un mese dopo’ lei ha spiegato di essere rimasta spiazzata dal cambiamento di Rosario ed è per questo che non hanno ancora iniziato a vivere insieme.

A detta sua il ragazzo è diventato geloso e poco ragionevole, il conduttore ha poi mostrato alla coppia un video del single Andrea in cui rivela di aver sentito Lucia dopo Temptation Island, ha anche svelato di averla incontrata in una città neutra. Rosario era furioso e deluso, lei inizialmente ha provato a negare di averlo visto ma quando il fidanzato ha deciso di contattare il tentatore telefonicamente lei ha ammesso la verità. Riusciranno a superare ciò che è accaduto? Il ragazzo si è detto deluso, amareggiato e poco propenso a fidarsi ancora di lei, al momento sembra infatti che la loro storia d’amore sia giunta al capolinea.