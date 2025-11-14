Temptation Island, Ary e Ciaffaroni a gonfie vele: “Mi fido di Valerio, mi dispiace che…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Valerio Ciaffaroni ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island con l’ex fidanzata Sarah ma nel villaggio ha perso la testa per la single Ary.

Tra i due c’è stato un bacio durante il programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, a quel punto lui ha richiesto il falò di confronto con l’ex fidanzata per essere sincero con lei e mettere fine alla loro relazione. L’ex volto di Temptation Island aveva lasciato il reality dei sentimenti con l’ex tentatrice, fuori però ha avuto diversi ripensamenti.

Ary e Valerio stanno ancora insieme dopo Temptation Island: l’ex tentatrice si fida di lui

Tanta è stata la confusione che ha provato Ciaffaroni dopo il programma. Sentiva la mancanza dell’ex fidanzata, infatti aveva provato a tornare da lei ma tra loro non ha funzionato. Anche con l’ex tentatrice ci sono stati vari tira e molla, col tempo però ha capito di voler stare con lei.

A distanza di qualche mese Valerio e Ary stanno ancora insieme e sembra che la loro relazione proceda a gonfie vele. Lei sui social ha risposto ad alcune domande dei fan sul loro rapporto, tra le varie cose ha detto: “Sì, mi fido di Valerio e mi dispiace proprio che sia passato come una persona di cui non ci si può fidare”. Parlando del fidanzato ha poi detto che è una persona sensibile, buona e che fa molta attenzione ai sentimenti e alle emozioni degli altri.