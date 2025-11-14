Temptation Island, Ary e Ciaffaroni a gonfie vele: “Mi fido di Valerio, mi dispiace che…”
Valerio Ciaffaroni ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island con l’ex fidanzata Sarah ma nel villaggio ha perso la testa per la single Ary.
Tra i due c’è stato un bacio durante il programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, a quel punto lui ha richiesto il falò di confronto con l’ex fidanzata per essere sincero con lei e mettere fine alla loro relazione. L’ex volto di Temptation Island aveva lasciato il reality dei sentimenti con l’ex tentatrice, fuori però ha avuto diversi ripensamenti.
Tanta è stata la confusione che ha provato Ciaffaroni dopo il programma. Sentiva la mancanza dell’ex fidanzata, infatti aveva provato a tornare da lei ma tra loro non ha funzionato. Anche con l’ex tentatrice ci sono stati vari tira e molla, col tempo però ha capito di voler stare con lei.
A distanza di qualche mese Valerio e Ary stanno ancora insieme e sembra che la loro relazione proceda a gonfie vele. Lei sui social ha risposto ad alcune domande dei fan sul loro rapporto, tra le varie cose ha detto: “Sì, mi fido di Valerio e mi dispiace proprio che sia passato come una persona di cui non ci si può fidare”. Parlando del fidanzato ha poi detto che è una persona sensibile, buona e che fa molta attenzione ai sentimenti e alle emozioni degli altri.