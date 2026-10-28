Sta nascendo qualcosa tra Varsi e Megan Ria al GF Vip? Jonathan indaga sul loro rapporto

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Dopo aver vinto una prova al Grande Fratello Vip, Alessandro Varsi e Megan Ria hanno avuto la possibilità di trascorrere alcune notti insieme nella suite e questo li ha fatti avvicinare molto.

I loro compagni di avventura hanno subito notato che tra i due gieffini è nata una certa complicità nella casa più spiata dagli italiani e si stanno chiedendo se stia nascendo qualcosa di più di un’amicizia tra loro. Incuriosito dal loro rapporto Jonathan Kashanian ha provato a vederci più chiaro.

C’è un reciproco interesse al GF Vip tra Varsi e Megan Ria? Cosa ha rivelato il gieffino a Jonathan Kashanian

Approfittando di un momento in cui erano da soli, Jonathan Kashanian ha chiesto a Megan Ria e Alessandro Varsi se avessero qualcosa da dirli, loro però hanno detto di no, il ragazzo ha assicurato che lo avrebbe detto se ci fosse stato qualcosa da raccontare.

Poco dopo la ballerina è andata via, a quel punto Alessandro Varsi ha chiesto al gieffino come mai abbia rivolto loro quella domanda, lui ha rivelato che se lo stanno chiedendo tutti se ci sia qualcosa tra lui e Megan. Il concorrente gli ha detto che si stanno solamente facendo un film, ha poi ammesso che nella suite lui e la gieffina hanno parlato molto e hanno scoperto di avere tante cose in comune. Varsi ha aggiunto: “Megan è una bella persona, siamo più simili di quanto pensassi“. Potrebbe nascescere davvero qualcosa tra loro al Grande Fratello Vip?