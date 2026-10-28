Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, dedica speciale per il figlio

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Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso hanno festeggiato una ricorrenza speciale. La coppia ha celebrato il compleanno del loro figlio Bido che ha compiuto 24 anni lo scorso 27 ottobre. Per l’occasione, i due hanno pubblicato una dedica speciale al ragazzo sui social. Nel profilo Instagram del Leone di Cellino San Marco si legge il seguente messaggio: “Buon compleanno, amore mio. Oggi compi 24 anni e questa foto del tuo terzo compleanno mi riporta a un ricordo meraviglioso, pieno di tenerezza. Ti auguro di continuare a crescere, di proseguire con determinazione sulla tua strada e di andare sempre più in alto, senza perdere la sensibilità e la dolcezza che ti rendono speciale”.

Loredana Lecciso e Al Bano, sentita dichiarazione d’affetto per Bido

La dedica speciale si conclude con una sentita dichiarazione d’affetto da parte di Loredana Lecciso e Al Bano nei confronti del figlio Bido. I due hanno scritto: “Ti amiamo immensamente”. Fratello minore di Jasmine, il ragazzo si è laureato a Milano in economia e management. A differenza della sorella, il ragazzo non ama i riflettori, preferendo vivere la sua vita privata. Secondo alcune indiscrezioni, il figlio di Al Bano punterebbe a gestire in futuro l’azienda vinicola del padre a Cellino San Marco.