GF Vip Megan Ria è interessata a Giacomo Gallani, lui svela: “Abbiamo parlato in codice”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è ancora una speranza per Giacomo Gallani e Megan Ria, il loro rapporto infatti sta prendendo un’altra piega al Grande Fratello Vip. Lui sin dall’inizio ha detto di provare un interesse nei suoi confronti, lei però gli aveva detto che potevano essere solamente amici.

La gieffina, dopo aver fatto molti complimenti al suo compagno di avventura, aveva detto che non sentiva quelle emozioni e sensazioni che la spingevano verso un flirt con lui. Nelle scorse ore, però, sembra aver cambiato idea e lo ha comunicato a Giacomo Gallani parlando in codice. Mentre era in braccio al gieffino Megan Ria ha detto che ha paura di uscire stasera, poi gli ha proposto di fare un viaggio insieme.

Giacomo Gallani al GF Vip svela cosa si sono detti lui e Megan Ria: scatterà la scintilla tra loro?

Nella notte il gieffino si è confidato con Giulia Provvedi e Andreas Muller e ha rivelato loro cosa si sono detti lui e Megan Ria. Dopo aver detto che hanno parlato in codice ha fatto sapere che la gieffina gli ha fatto capire che prova interesse per lui, hanno usato la metafora del gelato. Quando lei gli ha chiesto se prenderebbe un gelato con qualcuno lui ha risposto di si solo che ha trovato la gelateria chiusa, lei però gli ha detto che la sua gelateria ha riaperto.

Sia Giacomo Gallani che Megan Ria rischiano di uscire dal Grande Fratello Vip stasera, proprio ora che hanno capito di voler concedere una possibilità al loro rapporto. Lui ha anche detto che nella casa non possono mai stare un po’ da soli perché ci sono le telecamere ovunque e in bagno insieme non possono andare. Il gieffino ha poi rivelato che Megan vorrebbe frequentarlo anche fuori, a Giulia e Andreas ha detto: “Prima io le ho anche detto che questa potrebbe essere l’ultima sera che ci vediamo. Allora lei mi ha detto, ‘perché, quando usciamo di qui non ci vediamo io e te?‘”