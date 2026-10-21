Megan Ria sbotta contro Guendalina Tavassi al GF Vip: “Sei la più grande stratega”

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Non c’è feeling tra Guendalina Tavassi e Megan Ria al Grande Fratello Vip, in varie occasioni le due si sono scontrate e non sono riuscite a trovare un punto di incontro. Nelle scorse ore si è riaccesa la tensione tra loro durante uno sfogo di Giulia Provvedi.

La gieffina, dopo aver litigano con Alex Belli nella casa più spiata dagli italiani, ha detto che la ballerina a parer suo non è aggressiva. L’accusa sarebbe stata mossa dalla Tavassi che ha subito replicato dicendo di non aver mai detto che Megan abbia un atteggiamento aggressivo, lei però non si è detta d’accordo.

Nuovo contro tra Guendalina Tavassi e Megan Ria al GF Vip: l’ha accusata di essere aggressiva nella casa?

La Tavassi ci ha tenuto a precisare che non ha accusato la ballerina di essere aggressiva, ha solo detto che l’ha attaccata. A detta sua le affibbiano cose che non ha mai detto. Subito dopo le ha ricordato che Megan l’ha accusata di essere maleducata e con tono sprezzante le ha chiesto se lavora.

Megan Ria, infastidita dalle parole della gieffina, ha così replicato: “Tu dici fischi per fiaschi se ti conviene, parli italiano ma lo parli a convenienza tua e hai rotto. Io ho detto che non è una maniera educata di comportarsi. Guenda sei la più grande stratega qua dentro“. Mentre discutevano Guendalina Tavassi è andata via ma prima di farlo ha invitato i ‘giovani’ della casa a rivelare cosa dicono davvero di Marina La Rosa alle sue spalle.