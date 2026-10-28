Grande Fratello Vip, sondaggio televoto 30 ottobre: Marina in vantaggio, bene anche Alex

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L’attuale edizione del Grande Fratello Vip è entrata nel vivo. Chi riuscirà a staccare il pass per l’ambitissima finale? Ad oggi è questa la domanda che molti fan del reality si staranno sicuramente ponendo. Ilary Blasi venerdì 30 ottobre tornerà a collegarsi con la casa e proprio in occasione del nuovo appuntamento comunicherà al pubblico il verdetto del televoto, che porterà il concorrente più votato ad essere eletto primo finalista, mentre il meno votato finirà a rischio eliminazione.

Attualmente al televoto troviamo: Marina La Rosa, Alex Belli, Federica Morello, Alessandro Roncaccia, Jonathan Kashanian e Piera Meloni. Dando un rapido sguardo al sondaggio presente su Grande Fratello Forum Free (aggiornato ad oggi 28 ottobre) a staccare il primo pass per la finale dovrebbe essere Marina La Rosa che vanta il 40% virtuale delle preferenze. La concorrente meno votata dagli utenti del web è invece Piera Meloni che non supera il 3% virtuale di preferenze. Per conoscere quale sarà il verdetto ufficiale del televoto bisognerà però attendere la puntata di venerdì sera che si preannuncia carica di emozioni.