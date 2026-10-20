Guendalina Tavassi stronca Megan e Giacomo al GF Vip: “La storia non esiste, fingono per salvarsi”

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Gli animi si sono accesi non poco ieri sera al Grande Fratello Vip dopo le nomination, Guendalina Tavassi non ha nascosto di essersi sentita tradita da Giacomo Gallani. Il motivo? All’interno della casa lo considerava un amico, infatti non lo avrebbe nominato, lui però lo ha fatto.

In preda alla rabbia e alla delusione la gieffina si è scagliata contro il ragazzo accusandolo di essere un infame e non un vero amico per lei. Ma non è tutto, dopo lo sfogo ha anche detto la sua in merito alla sua ‘frequentazione’ con Megan Ria, i due negli ultimi giorni si sono avvicinati molto e sembra che potrebbe nascere qualcosa di più di un’amicizia. Senza mezzi termini, però, Guendalina Tavassi li ha accusati di fingere per salvarsi dalla nomination.

Guendalina Tavassi dura con Megan e Giacomo al Grande Fratello Vip: lei sostiene che il loro flirt non sia reale

La Tavassi è convinta che sia tutto finto tra Megan e Gallani, che la storia non esiste ma fingono perché entrambi rischiano di essere eliminati e stanno cercando un modo per restare nella casa. I flirt catturano sempre l’attenzione dei telespettatori, a parer suo loro stanno facendo la ship proprio per questo motivo.

Guendalina Tavassi ha anche detto che la ballerina e il gieffino fuori si conoscevano già, quindi se ci fosse stato interesse reciproco sarebbe nato qualcosa tra loro prima del Grande Fratello Vip, invece stanno fingendo per rimanere nel gioco. La gieffina ha continuato a sfogarsi nella notte e ad attaccare Megan e Giacomo, ha poi ripetuto: “Loro si fanno la storiellina solo per salvarsi. Lui così pensa che lo lasciano qui dentro“.