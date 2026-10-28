Ballando con le stelle, Noemi Bocchi contro Mariotto: “Ha esagerato, è andato oltre”

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La nuova edizione di Ballando con le stelle è ormai entrata nel vivo. Il programma condotto da Milly Carlucci vede tra le sue concorrenti: Noemi Bocchi, famosa in Italia per avere una storia d’amore con Francesco Totti. La donna sta sorprendendo in questa stagione del programma danzante al fianco di Giovanni Pernice. Proprio Noemi Bocchi è stata protagonista della nuova puntata di Ballando Segreto, dov’è apparsa parecchio risentita nei confronti di Guillermo Mariotto. Il giudice ha fatto una battuta poco carina nei confronti della donna durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle. L’uomo ha detto: “Ho visto la tua spaccata per aria e ho capito Francesco Totti, il motivo per cui…”

Noemi Bocchi contro Guillermo Mariotto per una battuta a Ballando con le stelle

Noemi Bocchi è apparsa parecchio delusa con Guillermo Mariotto per la battuta infelice fatta durante l’ultima puntata del programma. Milly Carlucci ha provato a difendere il giudice, sottolineando che è fatto così. Una spiegazione che non ha convinto la fidanzata di Francesco Totti, la quale senza tanti giri di parole ha dichiarato: “Io conosco il suo modo di scherzare, quindi non credo, mi auguro non l’abbia fatto con cattive intenzioni. È stata proprio brutta, una frase infelice. Qui è andato un po’ oltre, questa volta ha esagerato“. Chissà se i due avranno modo di confrontarsi nel corso della nuova puntata di Ballando con le stelle..

Guillermo Mariotto (Screen Raiplay)