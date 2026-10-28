Helena Prestes gelosa di Javier Martinez? Piccata risposta ad una fan

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Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti nel 2024 all’interno della casa del Grande fratello. La modella brasiliana ed il pallavolista argentino stanno insieme da quasi 2 anni e da qualche tempo sono andati a convivere a Lecco. Una storia d’amore che procede a gonfie vele nonostante sia stata spesso oggetto di pettegolezzi. In queste ore, l’ex gieffina ha fatto parlare per una risposta piccata data sui social. Tutto è iniziato quando una fan ha pubblicato una foto della sua beniamina su X con su scritto: “voglio la felpa di Helena Prestes e non il suo fidanzato.” Una battuta in chiave ironica che non è stata molto capita dalla modella, che ha replicato al post: “brava.. era ora”.

Helena Prestes e Javier Martinez, una coppia da 40 mila visualizzazioni

Helena Prestes ha dimostrato di essere leggermente gelosa di Javier Martinez, il compagno conosciuto nella casa più spiata d’Italia. Solo alcuni giorni fa, la donna aveva postato un video nel suo profilo Tiktok su questo tema, facendo una simpatica riflessione: “No perché anche chi è a dieta può guardare il menù tanto non mangiano sono a dieta”. Nel frattempo, la coppia continua ad essere seguitissima. Il nuovo video degli Helevier pubblicato dalla modella su You Tube ha registrato oltre 40 mila visualizzazioni in pochissimo tempo.