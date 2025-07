Temptation Island, Alessio non si presenta al falò e Sonia va via: lei resta come ospite

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non sono mancati i colpi di scena nella prima puntata di Temptation Island andata in onda ieri su Canale 5, Alessio e Sonia sono stati i più chiacchierati.

Cosa è successo nel villaggio? Il ragazzo ha confessato la vera motivazione che lo ha spinto a partecipare al reality delle tentazione, cioè capire se è davvero innamorato della compagna. Ha infatti ammesso che forse non l’ha mai amata perché potrebbe aver scambiato la gratitudine per amore. Si è lasciato sfuggire anche altre rivelazioni che hanno non poco ferito Sonia al punto da richiedere il falò di confronto anticipato.

Alessio si rifiuta di incontrare Sonia e lascia Temptation Island: lei è rimasta nel villaggio

Quando Filippo Bisciglia ha comunicato ad Alessio la decisione della compagna lui ha rifiutato di andare al falò, lei però ha detto al conduttore che sarebbe andata via comunque mettendo quindi fine anche al percorso del compagno. Il conduttore ha messo in guardia il fidanzato di Sonia ma lui non ha cambiato idea, ha preferito evitare il confronto ed è stato quindi costretto a lasciare Temptation Island.

Le cose sono andate in modo diverso per Sonia, in seguito alla richiesta delle altre fidanzate la redazione del reality le ha concesso di rimanere nel villaggio nei panni di ospite quindi continuerà a vivere l’esperienza nel programma a differenza di Alessio che è tornato a casa.