Sonia M. e Alessio tornano a Temptation Island? Lui rientrerà nel villaggio per…

Il percorso di Sonia M. e Alessio a Temptation Island non è durato a lungo, la loro storia d’amore infatti è finita nella prima puntata del reality condotto su Canale 5 da Filippo Bisciglia.

Cosa è successo tra loro? Lei dopo aver appreso le insicurezze del fidanzato in merito ai sentimenti che prova nei suoi confronti si è sentita umiliata, lui ha chiaramente detto che forse è sempre stato grato e non innamorato. Quando Sonia M. ha chiesto il falò di confronto anticipato lui non ha accettato, si sono quindi ‘lasciati’ senza nemmeno avere un confronto.

Alessio e Sonia M. tornano a Temptation Island: cosa accadrà nella seconda puntata

Dopo essersi rifiutato di incontrare la fidanzata Alessio ha dovuto abbandonare il programma a differenza di Sonia M. che invece è rimasta nel villaggio. Fino ad ora non era mai successo che un componente della ‘coppia’ restasse da solo a Temptation Island, la redazione però ha accettato la richiesta delle altre fidanzate di far restare Sonia nel villaggio insieme a loro.

Sembra però che il percorso di Alessio e Sonia M. a Temptation Island non sia definitivamente concluso, anche stasera infatti verrà dedicato spazio alla ‘coppia’. Biagio D’Anelli ha svelato: “Alessio e Sonia saranno i protagonisti nuovamente della seconda puntata. Pare che Alessio rientrerà in gioco entrando nel villaggio delle fidanzate perché ha bisogno di chiarire”.