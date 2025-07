Temptation Island Alessio chiede il confronto con Sonia, lei rifiuta: “Deve rispettare il mio dolore”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non c’è stato un falò di confronto tra Alessio e Sonia M. nemmeno nella seconda puntata di Temptation Island andata in onda ieri, giovedì 10 luglio 2025.

Questa volta è stato lui a chiedere di poter incontrare la fidanzata dopo quello che è successo durante la prima puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia. Al conduttore ha spiegato di non essersi presentato perché era scosso e preferiva affrontarla a mente fredda. A detta sua ha sofferto molto e sentiva il bisogno di avere un confronto, Sonia M. però non ha accettato di incontrarlo.

Sonia M. non si presenta al falò di confronto con Alessio a Temptation Island: perché non ha voluto incontrarlo

Quando Filippo Bisciglia ha raggiunto Sonia M. lei gli ha detto che anche lui ha visto quanto ha sofferto a causa del comportamento del fidanzato. A detta sua lui non ha pensato alle conseguenze, era solo infastidito perché gli stava rovinando i festeggiamenti e non ha proprio pensato al suo dolore.

La ‘fidanzata’ di Alessio ha continuato dicendo che lui non ha pensato che l’ha lasciata lì tutto il tempo ad aspettarlo, ha poi aggiunto: “Ha anteposto il suo egoismo alla mia persona. Deve rispettare il mio dolore e riflettere”. Quando lui ha scoperto che Sonia M. ha rifiutato il confronto ha detto che per lui la riflessione è importante, agendo d’istinto sa di aver sbagliato ma ci ha tenuto a precisare che non voleva mancare di rispetto a nessuno.