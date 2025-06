Simona Ventura bacchetta Jasmine all’Isola: “Come ti permetti? Chiedi immediatamente scusa”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella nuova puntata dell’Isola dei famosi si è parlato anche delle accuse che Jasmine Salvati ha rivolto nei giorni scorsi a Chiara Balistreri, parole che hanno indignato tutti, anche Simona Ventura.

La naufraga le ha detto che usa la sua terribile storia per ottenere visibilità, in diretta la Balistreri ci ha tenuto a precisare che lei è lì per portare altro e non per fare vittimismo. Lei ha ammesso di aver sbagliato e si è giustificata dicendo che era nervosa, non ha però voluto rivolgere delle scuse in puntata perché le sembrava una cosa forzata.

Simona Ventura si scaglia contro Jasmine Salvati all’Isola dei famosi: le dure parole dell’opinionista

Dallo studio dell’Isola dei famosi la nota opinionista non è certo rimasta in silenzio, si è infatti scagliata duramente contro Jasmine Salvati. Alla ragazza ha detto che lo scorso anno sono morte 113 donne per femminicidio, quest’anno ne sono morte già 28. Ci ha tenuto a ricordare che Chiara Balistreri è stata massacrata dall’ex fidanzato che ha provato ad ucciderla e che si è salvata grazie al suo coraggio.

Rivolgendosi a Jasmine Simona Ventura ha poi detto: “Tu devi chiedere scusa immediatamente a una che porta un messaggio del genere. Quindi immediatamente chiedi scusa, non devi provare mai più a dire che una persona ha portato un messaggio del genere per visibilità, ma come ti permetti?” Alla Salvati ha anche detto che ha una bella storia e l’ha invitata a portare quel messaggio di apertura e di amore e non quello che ha detto su Chiara.