Omar Fantini sbotta all’Isola dei famosi ad un passo dalla finale: “Questi figli di put**na…”

A poche ore dalla finale dell’Isola dei famosi che andrà in onda su Canale 5 domani, mercoledì 2 luglio 2025, Omar Fantini ha avuto un momento di crisi in Honduras.

Cosa è successo? Nel daytime di oggi Mario Adinolfi parlando con i suoi compagni di avventura ha detto che Fantini sull’Isola si è accaparrato il lotto migliore, lui però non si è detto affatto d’accordo. Queste le sue parole: “Io la mattina ho i corvi dietro che urlano”.

Omar Fantini sbotta all’Isola dei famosi: cosa ha detto prima della finale del reality

Il naufrago è apparso alquanto infastidito all’Isola dei famosi, riferendosi ancora ai corvi che a detta sua non lo stanno mai lasciando in pace, ha detto: “Qui, qui, proprio qui questi figli di put**na. E poi svolazzano a destra e manca tra le palme“.

Anche Teresanna Pugliese ha dato ragione ad Omar Fantini dicendo che uno dei corvi sembra una radiosveglia. In Honduras i naufraghi da quando hanno iniziato il loro percorso hanno dovuto affrontare non poche difficoltà come la fame, i morsi degli insetti e non solo, anche i corvi a quanto pare stanno creando non poco disagio. Non dovranno però resistere ancora a lungo, la loro esperienza all’Isola dei famosi infatti giungerà al termine domani e in molti sono curiosi di scoprire chi si aggiudicherà la vittoria.