È volato al cielo l’amico Mario Verrini

È volato al cielo, prematuramente, l’amico Mario Verrini. Ci conoscemmo, per intercessione dei nostri amici pelosetti, due meticce molto simili, guarda caso entrambe com lo stesso nome Lilli.



Più di un decennio trascorso insieme, nella villa comunale alle 6,30 del mattino, quando i primi raggi del sole illuminano il cielo quasi sempre azzurro di Manfredonia.

Azzurro come i tuoi occhi dai quali traspariva bontà d’animo e dolcezza, dispensata sempre a tutti gli amici che come noi amavano i pelosetti. Il famoso rito del caffè, con il nostro carissimo amico Angelo, a cui e non solo, mancherai tantissimo.

Vola Mario, ti sei guadagnato in questa vita un posto d’onore in paradiso. Nel contempo, le mie più sentite condoglianze ai familiari.



Antonio Castriotta