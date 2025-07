Alessandro Gassmann duro contro Tony Effe, ecco perchè

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alessandro Gassmann ha rivolto una frecciatina a Tony Effe, trapper noto anche per il suo imminente diventare papà. L’attore, noto per il suo stile più classico, ha condiviso su Threads una foto del cantante in un look casual, apprezzato dai giovani, e ha commentato sarcasticamente: «Mi spiegate cosa è successo? Attraverso quale procedimento si è arrivati a questo? Solo risposte tecniche». La sua critica ha acceso un dibattito sui social, con molti utenti che hanno sottolineato la deriva nello stile di alcuni artisti contemporanei, mentre altri hanno difeso Tony Effe, accusando Gassmann di incoerenza e di mancare di coerenza con le sue posizioni progressiste.

Le reazioni degli utenti

Le reazioni sono state dure: alcuni hanno criticato Gassmann per aver criticato un look che rappresenta l’espressione di libertà individuale, mentre altri hanno sostenuto che si tratta di una semplice preferenza personale. La vicenda mette in luce il confronto tra stili di vita e opinioni, alimentando il dibattito sulla libertà di espressione e sull’evoluzione del look nel mondo dello spettacolo.