Zeudi Di Palma affronta Giglio al Grande Fratello: “Sono più matura di tutti quanti messi insieme”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È nata una piccola discussione ieri sera al Grande Fratello tra Zeudi Di Palma e Giglio, il motivo? C’entra Lorenzo Spolverato. Dopo l’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 il rapporto tra l’ex Miss Italia e il modello milanese si è incrinato.

Il gruppo si è ormai sgretolato dopo la fine della storia d’amore tra Lorenzo e Shaila Gatta, in diretta lui ha criticato la gieffina napoletana e ha insinuato che le sue parole abbiano influenzato negativamente l’ex velina di Striscia la notizia. D’altronde Spolverato aveva già ammesso che non la considerava davvero un’amica anche se faceva parte del suo gruppo al Grande Fratello, adesso però la tensione tra loro è alle stelle.

Giglio critica il comportamento di Zeudi Di Palma al Grande Fratello: la gieffina sbotta

Ieri sera mentre Zeudi Di Palma, Gilgio e Chiara aspettavano Shaila per giocare al biliardo il gieffino ha proposto di chiamare anche Lorenzo Spolverato ma l’ex Miss Italia non era d’accordo. Dopo quello che è successo tra loro non ha voglia di trascorrere del tempo con lui come se niente fosse ed è per questo che ha preferito allontanarsi.

La reazione della gieffina ha spiazzato non poco il parrucchiere che ha criticato il suo comportamento dicendo: “Non ha dodici anni, ma 24, bisogna crescere“. L’ex Miss Italia ha affrontato Giglio al Grande Fratello e quando lui le ha detto che Lorenzo si sente escluso gli ha chiaramente detto che non aveva voglia di giocare con lui dopo che le ha detto che da quando è arrivata in finale fa la fenomena. Zeudi Di Palma, riferendosi alla critica di GIglioli, ha poi detto: “Io sono più matura di tutti quanti messi insieme, se proprio ne vogliamo parlare“.