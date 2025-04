Shaila Gatta, parla l’ex fidanzato: “Spero guarisca, ha qualcosa di irrisolto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nei giorni scorsi l’ex fidanzato di Shaila Gatta si è lasciato sfuggire nuove rivelazioni a Non Succederà Più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio. Il ragazzo ha parlato del suo modo di fare e della sua relazione con Lorenzo Spolverato.

Si tratta di Alessandro Zarino, i due sono stati insieme un anno e mezzo e come lui stesso ha ribadito la loro storia d’amore giunse al capolinea tramite un messaggio inviato dall’ex velina di Striscia la notizia. Da quel momento non si sono più rivisti, non c’è mai stato un confronto e non si sono più sentiti, a detta sua Shaila Gatta è solita comportarsi in questo modo, lo ha fatto anche con Lorenzo Spolverato.

Alessandro Zarino a Non Succederà Più riferendosi alla relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ha detto che forse per lei non è stato un percorso importante dal momento che non ha il desiderio di chiarire. Ha fatto poi sapere che lui non credeva che potesse essere una vera storia, nemmeno quando le cose tra loro andavano bene.

Lui non sa se l’ex gieffina abbia fatto tutto per hype però ha ribadito che è tipico di lei lasciare le persone a caso quando la testa le dice di fare così. Tra le varie cose ha aggiunto: “Spero che lei guarisca perché ha qualcosa di irrisolto e non riuscirà a trovare la pace con queste cose“.