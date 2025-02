Shaila Gatta gelosa di Chiara al Grande Fratello? Lorenzo Spolverato la smaschera

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembra essere uno dei momenti più bui che stanno vivendo al Grande Fratello. Questa non è certo la prima volta che affrontano una crisi nella casa più spiata d’Italia, questa volta però sembra essere davvero profonda, la loro relazione è destinata a giungere definitivamente al capolinea?

Il loro rapporto è sempre stato molto turbolento e c’è chi pensa che fingano per ottenere delle clip in diretta. Di sicuro si parlerà di loro anche stasera nel corso della 35esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini dopo quello che è successo tra loro nelle ultime ore. I due si sono scontrati per l’ennesima volta, il gieffino ha anche perso il controllo nella notte scagliandosi in modo furioso contro la fidanzata.

Shaila Gatta è gelosa di Chiara Cainelli? Le accuse di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello

È nata un’amicizia tra Shaila Gatta e Chiara Cainelli nella casa più spiata dagli italiani, le due infatti fanno parte dello stesso ‘gruppo’ al Grande Fratello ma nelle scorse ore Lorenzo Spolverato ha cercato di metterle l’una contro l’altra. In che modo? Ha rivelato alla fidanzata di Alfonso D’Apice che la ballerina è gelosa di lei.

Durante un confronto con Chiara il gieffino ha detto: “Ho bisogno di sapere come ha affrontato questo discorso nostro con te. Perché lei nega l’evidenza. Finge di non essere gelosa ma lo è“. La Cainelli però gli ha detto che Shaila Gatta non è gelosa di lei, ma delle attenzioni che lui rivolge agli amici piuttosto che a lei. Lorenzo Spolverato le ha però raccontato che la fidanzata ha ammesso di essere gelosa, infatti prima del suo ingresso al Grande Fratello non gli diceva nulla. A detta sua tutto è iniziato quando loro due si sono avvicinati, infatti gli faceva degli esempi solo con lei. Ha poi aggiunto: “Lasciamo perdere non parlo. Però ricorda che tu sei la prima su cui mi ha fatto dei problemi“.