Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, cosa nascondono al Grande Fratello? Loro negano: “Non c’è nessun segreto”

Da giorni non si fa che parlare di un ‘segreto intimo’ tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, a far sapere che i due stanno nascondendo qualcosa ci ha pensato Jessica Morlacchi. La gieffina ha rivelato che è stato proprio il gieffino a parlarle di questo segreto, dicendo però di non poterlo rivelare.

Ieri sera durante la 36esima puntata del reality Alfonso Signorini ha cercato di fare luce sulla vicenda chiedendo ai diretti interessati quali sia questo segreto che stanno nascondendo al Grande Fratello. L’ex velina di Striscia la notizia è apparsa alquanto sorpresa, al conduttore ha detto che probabilmente Lorenzo Spolverato si riferiva alla sua paura. Quale? Quella di sentirsi di nuovo usata come è già successo in passato con i suoi ex fidanzati. Le sue parole, però, non hanno affatto convinto il conduttore che ha definito il ‘segreto’ della gieffina un po’ debole.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta nascondono un segreto al Grande Fratello? Lui nega

Quando Alfonso Signorini gli ha chiesto delle spiegazioni in merito al presunto segreto di cui ha parlato con la Morlacchi anche Lorenzo Spolverato ha negato. Queste le sue parole: “Non c’è nessun segreto. Io con segreti di intimità mi riferivo ad uno sfogo sulla gelosia di Shaila nei confronti di Chiara”.

Di fronte alle domande del conduttore il gieffino ha continuato ad essere vago, poco dopo è intervenuta anche Stefania Orlando che per l’ennesima volta si è scagliata contro gli ‘Shailenzo’. A parer suo il segreto non esiste, pensa infatti che si siano inventati tutto per far incuriosire gli altri ed ottenere ancora una volta visibilità in diretta.